Paano wakasan ang karahasan sa mga kababaihan

Bago ako naging senador, ako ay isang babae at isang ina. Ito ang nagbibigay sa akin ng inspirasyong magsulong ng mga batas at polisiyang pipigil sa anumang uri ng karahasan laban sa mga kababaihan, lalo na bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, isa sa apat na Pilipinang may edad 15-49 ang nakaranas ng pang-aabuso — pisikal, emosyonal o sekswal — mula sa kanilang mga asawa o partner. Ito ay mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan na syang ginunita sa ‘International Day of Elimination of Violence Against Women’ nitong nakaraang Miyerkules, ika-25 ng Nobyembre.

Mas tumaas ang bilang ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan lalo na ngayong pandemya. Dahil sa quarantine, bawal lumabas ng tahanan at nakukulong lalo ang mga biktima kasama ang kanilang abuser. Kaya naman napakaraming mga kaso ng karahasan ang hindi nairereport dahil na rin sa takot.

Lahat tayo ay may ina at lola, may kapatid na babae, o may kilalang babae. Kaya paano nga ba makakatulong ang lahat, lalo na ang mga magulang at kamag-anak, sa pagsugpo ng mga pang-aabusong ito? Ito ang ilan sa aking mga mungkahi:

1. Simulan sa tahanan. Bilang mga nanay at tatay, tayo ay role model ng ating mga anak. Malaki ang papel natin sa paghubog sa kanilang pananaw hinggil sa pagtrato sa kapwa, lalaki man o babae. Kung makikita nila sa atin mismo ang kabutihan na dapat nating ipakita sa iba, asahan nyong dadalhin nila ito hanggang sa kanilang paglaki.

2. Habang bata pa ay itanim na sa ating mga anak ang pagkakaroon ng respeto sa sarili at sa kapwa. Kapag may respeto ang ating mga anak, matututunan nilang magtakda ng mga limitasyon. Hindi sila papayag na bastusin o mambastos ng kung sino man, dahil mamamayani sa kanila ang kahalagahan ng paggalang sa limitasyon ng bawat isa.

3. Ipakita natin na si nanay at si ate ay hindi nakakahon sa gawaing-bahay. May mga tahanan pa rin kasing sa babae itinotoka ang pagluluto, paglalaba, paglilinis, pag-aalaga ng bata, at iba pa. Napakahalaga, lalo na sa mga may asawa o partner, na humahati si tatay sa mga responsibilidad. Dapat matutunan ng ating mga anak na kahit sino ay pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay at hindi ito nakabatay sa kasarian.

4. Iparamdam sa mga kababaihan ang tunay na pagmamahal. Ipakita natin sa ating mga nanay, kapatid, at anak na babae ang pag-ibig na hindi mapanakit, hindi namimilit at laging handang umunawa. Suportahan natin sila sa kanilang mga pangarap at sa landas na gusto nilang tahakin sa buhay. Kaya sana ay pag-ibig ang mamamayani sa pakikitungo natin sa ating mga kapamilya, dahil sabi nga nila: kung ano’ng itinanim, siya ring aanihin.

Napakataas ng bilang ng mga babaeng nalalagay sa alanganin, kaya hindi lamang ang mga kababaihan ang dapat namomroblema sa mga isyung pambabae.

Tayong lahat ay magkakampi at may ambag sa laban na ito. Dapat ay wala nang babae ang magtatago sa dilim at titiisin ang pagmamaltrato, pambabastos at pang-aabuso ng iba.

Kung may gusto kayong ireport na kaso ng pang-aabuso, pwedeng tumawag sa PNP Women and Children Protection Center 24/7 AVAWCD Hotline: (02) 8532-6690