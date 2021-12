Paano nga ba ang tamang pagtataas ng renta sa bahay?

Magandang araw, Mga Kakampi!

Marami pa rin sa ating mga kababayan ang umuupa ng tahanan, lalo na sa Metro Manila at mga karatig na lugar.

Kabilang na po ang inyong lingkod sa mga nangungupahan. Matagal-tagal na rin akong umuupa. Mabuti na lang at mabait ang aking landlady kaya maayos ang aming samahan at wala kaming nagiging problema sa isa’t isa.

Pero marami akong naririnig na mga isyu at mga problema sa pagitan ng nangungupahan at nagpapaupa.

Naririyan na sobrang maningil ang nagpapaupa, o di kaya’y may problema sa pagbabayad ang nangungupahan.

Marami na ring problema kaugnay sa upa ang inilapit sa ating Free Legal Helpdesk at sasagutin natin ang isa sa mga ito. Naririto ang problema na idinulog sa atin:

Magandang araw po Atty. Chel. May gusto lang po akong itanong regarding rent sa apartment. Paano po ba yung proseso ng pagtaas ng renta ng bahay? bilang tenant po eh gusto lang po naming maging aware sa process.

Maraming salamat sa tanong na ito. Ang sagot sa tanong mo ay nakadepende kung magkano ba ang renta mo at kung saan ka nakatira.

Una, kung ang renta mo ay hindi lalampas ng P10,000 at sa Metro Manila ka nakatira, o di kaya’y ang upa mo ay hindi lalampas sa P5,000, at naninirahan ka sa ibang lugar, saklaw ka ng Rent Control Act of 2009.

Ang bisa ng batas na ito ay pinalawig ng Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) hanggang December 31, 2021. Sa ilalim ng batas na ito, nakatakda ang limit sa pagtataas ng renta sa bahay.

Nakasaad sa Section 4 ng batas, hanggang pitong porsiyento lang ang maaring iakyat ng residential unit kung saan ang renta ay P10,000 pababa.

Kung sa boarding house, dormitoryo at bedspace para sa mga estudyante, di pwedeng magtaas ng renta nang mas madalas sa isang beses bawat taon.

Pero kung ang renta mo ay mas mataas sa P10,000 bawat buwan, walang nakasaad na proteksyon ang batas ukol sa iyong renta.

May karamparang parusa rin sa mga lalabag sa batas na ito. Kasama na rito ang multang hindi bababa sa P25,000 o hindi hihigit sa P50,000.

May parusang kulong din na hindi bababa sa isang buwan at isang araw at hindi lalampas sa anim na buwan.

Maaaring maparusahan din ng parehong kulong at multa ang sinumang lalabag dito, depende na sa diskresiyon ng hukuman.

-ooo-

Mga Kakampi, kung may gusto kayong malaman tungkol sa batas, bukas po ang FREE LEGAL HELPDESK para sa inyo. Pumunta lang sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang “Send Message”. Dahil parating handang tumulong ANG ABOGADO NG MGA DEHADO!