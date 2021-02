Paano masigurong masustansya pa rin ang pagkain ng pamilya?

Kumusta ang pamamalengke ninyo nitong mga nakaraang araw, mga mahal? Grabe, ano, nakakalula ang taas ng presyo ng mga bilihin!

Sa kabilang banda, medyo nag-alala rin ako kung magbibigay sa price ceiling. Sa huli kasi, ang maiiipit ay mga tindero’t tindera. Paano nga ba kung ang ibinagsak sa kanilang paninda ay napakamahal na?

Dapat ding bantayan ang produksyon ng manok at itlog. Sa taas kasi ng presyo ng karneng baboy, marami sa atin ang mas pinipili ang manok at itlog bilang pagkukunan ng protina. Kapag naman nagkulang ang suplay nyan, tataas din ang presyo. Ano na lang ang pwede nating mabili?

Kaya iminungkahi natin na sana ay unahing tulungan sa pagbangon ang mga lugar na sinalanta ng magkakasunod na bagyo last year. Malaki kasi ang naging pinsala sa agrikultura sa Cagayan at Bicol Region. Kung hindi sila makakaahon, hindi rin madadagdagan ang ating suplay at mananatiling mataas pa rin ang presyo ng bilihin.

Hindi lang sakit sa bulsa kundi sakit sa ulo rin na mag-isip at pagkasyahin ang kakarampot na badyet para sa buong pamilya. Ito ang ilan sa aking mga tips para makatipid nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan at ang ating mga bulsa.

1. Planuhin ang uulamin at ilista ito. Ito na rin ang magsisilbing listahan ninyo sa inyong pamimili sa palengke. Makakamenos na sa oras at makakaiwas din na mamili ng hindi naman kailangan.

2. Magtanim ng mga halamang gulay. Tutal, marami ang nahihilig sa paghahalaman, lalo na yung mga plantito at plantita, bakit hindi natin subukan na itanim naman ay mga gulay? Pwedeng makabawas sa mga pinamili natin sa palengke gaya ng talbos ng kangkong, o malunggay, o di kaya ay sili, petsay, talong, o okra. Ilan lang yan sa madaling itanim at anihin.

3. Pagluluto ng isda, manok, itlog at tokwa bilang alternatibo sa karneng baboy. Pagkakataon na para mag-aral ng mas maraming mga recipe! Kung nakasanayan nang baboy ang lahok sa binagoongan, menudo, shanghai, sinigang at iba pa, pwede naman itong palitan ng manok. At adobong sitaw, imbis na giniling na baboy o baka, pwedeng gumamit ng tokwa.

4. Maging malikhain sa pagluluto. Kadugsong ito ng aking tip #3. Pwedeng bumili ng isang kilo ng baboy, saka i-adobo. Damihan na ng sabaw. Tapos, i-freezer muna. Pwedeng kumuha ng pakonti-konting adobo kada araw para isahog sa sitaw o ampalaya. Pwede ring samahan pa ng itlog. Ang giniling, malayo rin ang mararating. Dahil mahal ang baboy, kahit giniling na manok, pwedeng gawing burger patty at shanghai. Mas mapaparami kasi natin ang servings nito at pwede ring iimbak sa freezer.

5. Kung hindi maiwasan ang mag-de lata, pwede itong lagyan ng kaunting sustansya. Ang sardinas pwedeng sabawan at lagyan ng miswa at patola. May magandang suhestyon din ang Food and Nutrition Research Institute (FNRI) para gawing mas masustansya ang instant noodles. Lagyan lang daw ito ng dahon ng petsay o malunggay, itlog at dagdagan ng mas maraming tubig upang mabawasan ang alat. Huwag ibuhos lahat ang powder na kasama sa noodles. Sabaw is life, kaya tingin ko, solb ang tahanan dyan.

Kayo, mga mama at papa? Mayroon ba rin kayong tips na ginagawa para makatipid pero siguradong masustansyang pagkain pa rin ang inihahain sa pamilya? Kung gusto ninyong makadiskubre pa ng mas maraming recipe ideas, pwede kayong sumangguni sa Department of Science and Technology – Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI) o hindi kaya ay sa National Nutrition Council (NNC).

Ituring na lang natin itong isang makabuluhang pagkakataon upang mag-isip ng mga malikhaing mga paraan ng paghahain para sa ating mga pamilya. Basta huwag madaliin ang mga proseso sa kusina at maging bukas sa mga bagong lasa para sa hapag. Ika nga nila: Tikman, nang maibigan.