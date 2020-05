Paano malalaman kung fake news o hindi?

Marami sa atin ang nakikinig sa radyo, nanonood sa telebisyon, at syempre, nag-i-internet para sumagap ng balita at updates tungkol sa COVID-19. Sa dami ng impormasyong walang regulasyon sa internet, nakakalusot ang samu’t saring fake news.

Ayon sa pag-aaral ng We Are Social, isang international marketing at advertising company, 10 oras at 2 minuto kada araw ang inilalaan ng isang Pinoy sa internet gamit ang computer o smartphone. Ilan kaya ang nababasa at napapanood nating mga balita sa ganyang kahabang oras? Sa mga naba-browse natin, ilan kaya ang totoo sa hindi?

Huwag tayong magpabiktima sa fake news. Alamin ang mga senyales na fake news ang isang video, picture, social media post o news article.

1. Too good to be true. Kapag nakakita ka ng mga datos na napakahirap paniwalaan, o mga impormasyong masyadong eksaherado, tingnan kung mayroong parehong storya sa pinagkakatiwalaang dyaryo o news program sa radyo at telebisyon.

2. May larawan na walang kinalaman sa title nito. Halimbawa, ang caption ay tungkol sa nadiskubreng isla, pero ang picture ay paa, mata, o bulaklak, basta walang kinalaman sa title nito. Ayon sa mga eksperto, ginagamit itong modus ng masasamang loob para makuha ang personal mong impormasyon para gamitin sa iba pang krimen. Iwasang i-click ang mga ito.

3. Walang ibang impormasyon maliban sa title. Kapag hindi nasagot ng isang artikulo ang mga tanong na: Ano? Saan? Kailan? Paano ito nangyari? At sino ang eksperto na nagpapatotoo dito? Kung kulang at hindi masasagot ang lahat ng ito, magdalawang-isip ka na.

4. Maging maingat sa mga mahahalagang anunsiyo. May isang nag-share na magbubukas na raw ang klase sa June pero 2018 pa pala ang post na ito. Marami ang nabibiktima ng ganitong misinformation. Maniwala lang sa verified social media accounts ng ahensiya ng gobyerno, LGUs, private sector o civil society organizations na may kinalaman dito. Tingnang mabuti ang petsa ng orihinal na post. At sa Agosto po ang pagbubukas ng susunod na school year ayon sa Department of Education.

5. Level-up na ang pag-e-edit ng photos na may mga salitang galing sa sikat na mga personalidad para magmukha itong totoo. Kung duda ka na sinabi nga ito ng isang artista, o ng lider ng gobyerno, mag-private message agad sa news agency na nakalagay sa quote card at i-double check kung galing nga ito sa kanila.

Sa panahong ito, ang tama at napapanahong impormasyon ang isa sa mga sandata para mapagtagumpayan natin ang laban kontra COVID-19. Kung hindi tayo magiging mapanuri, magiging bahagi naman tayo ng pagpapalaganap ng maling impormasyon na pwedeng ikapahamak ng ating pamilya at ng buong komunidad.