Paano makakalipad sa America ngayong pandemya

Nakapasok ako ng Amerika na hindi pa ako bakunado. Akala ng marami, requirement sa pagpasok sa Amerika ang complete vaccination at pati ang uri ng bakunang ilalagay sa ba-byahe sa bansa.

Tanging negative Covid 19 antigen o RT-PCR test na ginawa sa loob ng 72 oras bago lumipad pa-Amerika ang hinihingi ng bansa. Kung nagka-Covid naman, kailangang mayroon lang pruweba na gumaling na sa Covid at mayroon ding negative na resulta ang test. Kailangan ding mag-download at mag-print ng attestation form mula sa www.cdc.gov o sa airline na binilhan ng ticket kung saan ilalagay mo roon na wala kang Covid sa pagpasok mo sa Amerika. At siyempre, kailangan mo ng tourist visa. Hindi ngayon tumatanggap ang US Embassy sa Pilipinas ng bagong aplikasyon para sa tourist visa kaya’t kailangang may existing visa ka.

Bukod diyan, kailangan din ng travel insurance na may coverage sa Covid. Baka kasi makakuha ka habang nagba-biyahe at maospital ka sa Amerika, mas mabuting may insurance na sasagot sa iyo.

Ang mask at face shield ay requirement lang sa airport ng Pilipinas. Pagdating sa loob ng eroplano, mask na lang ang kanilang ipinapasuot sa pasahero. Walang tanggalan dapat, maliban na lang sa mabilis na pag-alis kapag kakain sa eroplano. Kapag tinanggal mo ng matagal ang mask, puwede ka nilang pababain ng eroplano. Mayroon ding sanitizing wipes na ibinibigay sa pasahero.

Pagpasok ko sa Amerika, kabi-kabila ang mga pharmacies na nag-aalok ng libreng bakuna – mula sa Pfizer, Moderna at Johnson and Johnson. Kailangan lang na magpatala ka online sa kanilang website at doon ka mamimili ng lugar ng pharmacy at appointment.

July 2, 2021 nang saksakan ako ng Moderna sa Walgreens Pharmacy. Tanging pasaporte o anumang government issued ID ang hihingin. Hindi mahalaga sa kanila kung turista ka lang o residente, ang mahalaga ay boluntaryo kang magpapabakuna. Sa July 30 ang aking second dose.

Ang nakapagtataka lang, nang vinideo ko ang pagsaksak sa akin ng bakuna, hindi inilagay lahat ng pharmacist ang laman ng bakuna sa syringe. Nagtanong ako sa aking kaibigang nurse sa Miami na si Carmelita Camara Castillo kung bakit ganoon. Ang sabi niya, malamang na 1 ml. ang laman ng syringe. Pero dahil 0.5 ml. lang ang kinakailangang dose na ibigay sa pasyente, yun lang ang ibinigay sa akin. Malamang din na tapon na ang kalahating dose na hindi naisaksak. Mayroon daw kasing mga vaccinators na kinukuha na ang lahat ng laman sa vial para maiwasan ang contamination sa bakuna. Nanghinayang naman ako sa kalahating dose dahil puwede na sanang naibigay yun sa ating mga kababayan sa Pilipinas kung ganoon nga ang gawain nila dito.

Sa susunod, tatalakayin ko ang pamumuhay ngayon sa Amerika sa ikalawang taon ng pandemya.