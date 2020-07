Paano magpakita ng suporta sa online sellers?

How much sis (o bro)?

Patok na patok ang online business lalo ngayong panahon ng pandemic. Nakakita ng oportunidad na kumita sa internet ang mga manggagawang apektado ng community quarantine. May mga gumagawa ng ube cheesedesal, sushi bake, lutong-ulam o kakanin gaya ni Michael na nakakwentuhan natin sa webinar para sa online sellers. May nagba-buy-and-sell din gaya ni Bernie, na cellphone units naman ang paninda.

Ilan lang sina Michael at Bernie na dumidiskarte para may pantawid sa gastusin at mga bayarin. At sigurado ako na may mga kakilala rin kayo — kaibigan o kamag-anak pa nga — na ngayon ay nagtitinda at pumasok na sa online selling.

Paano ba natin maipapakita ang suporta sa kanila?

1. Bumili na lang, huwag nang humirit ng discount. Kakilala man o hindi, likas na mahilig tumawad ang mga Pinoy. Pero isipin natin na sa mga panahong ito, ang kita mula sa kanilang benta lang ang pinagkukunan nila. Kung hihingi pa tayo ng diskwento, baka ang kakarampot na kitang pambili sana ng bigas, ay mabawasan pa.

2. Magbigay ng honest feedback sa seller. I-private message (PM) sila kung may napansin na pwedeng i-improve sa kalidad ng lasa, packaging, presentation, serbisyo, at kung anu-ano pa. SIguraduhin na ‘constructive’ ito at may paggalang.

3. Kung may libre kang oras, i-offer ang iyong talent, oras at resources. Gaya ng kwento ni Michael. Naisip niya na dahil natigil sa pagtitinda ang kaniyang lola at mga kaibigan nito, tumulong siyang maibenta ito sa ibang platform. Ang biko na nasa bilao, inilagay niya sa presentableng packaging, saka pinicture-an at ibinenta online. Baka pwede rin natin itong gawin sa iba na kailangan ng ating tulong.

4. I-promote ang kanilang produkto o serbisyo. Kapag nasubukan mo na at nagustuhan mo ang kanilang paninda o serbisyo, tulungan natin sila by spreading the word (syempre with physical distancing pa rin). Pwedeng sa mga kapitbahay, kabarangay, katrabaho at iba pang mga kaibigan.

5. Gamitin ang like, comment and share functions sa social media. Kung nakabili ka ng ube cheesedesal at nasarapan ka, gumawa ng review at i-post ito para makita ng iba mo pang kakilala. I-follow at i-like kung mayroong social media account ang kanilang negosyo. Mag-comment ng positibo para makita ng iba pang netizens. Sa ganitong paraan natulungan mo nang ma-expose sa potential customers.

Likas na masipag, maparaan at madiskarte ang mga Pinoy lalo na kung para sa pamilya. Gagawin ang lahat para may maiuwi kahit papaano, malaki man ito o maliit. At bilang isang komunidad na lumalaban sa pandemiya at sa mga epekto nito, dapat tayong magtulungan para manatiling buhay ang industriyang bumubuhay ngayon kina Michael, Bernie at sa libo-libo pang nawalan ng kita ngayong may pandemiya.