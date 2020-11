Paano magbabawas ng timbang ngayong Work from Home?

Ten pounds ang nadagdag sa timbang ko simula nang mag-quarantine noong March 15. Paano ba naman, abot-kamay ko lang ang ref at stove at panay order sa social media ng mga ibinebentang pagkain. Hindi rin makapag-ehersisyo sa labas. At dahil work from home, ang daling bumalik sa higaan kapag tapos na ang trabaho.

Napagtanto ko lang na ang lapad ko na nang kinailangan kong mag-report sa opisina. Wala nang magkasya sa mga damit ko! Pumuputok ang mga butones at hindi na maisara ang zipper.

Walang pandemic diet na makakatulong sa atin para mabawasan agad ang timbang. Kailangang unti-unti – baby steps – dahil delikado kung mabilisan ang pagpapapayat.

Una, alamin muna ang dapat baguhin sa araw araw – ang oras ng pagtulog, ang mga kinakain, at ang mga gawain at pagkilos.

Iwasan nang magpuyat kahit hindi ka required gumising ng maaga. Pilitin pa ring makatulog ng bandang alas 9 o alas 10 ng gabi at gumising makalipas ang 8 oras na tulog. Kapag maaga kang natulog, maiiwasan mo nang magkakain sa gabi o mag-midnight snack.

Magluto sa sarili at iwasang mag-order ng pagkain sa pamamagitan ng delivery. Hindi mo kasi alam kung gaano karaming mantika at iba pang saturated fats at gayundin ang asukal na ginagamit sa idineliver sa iyong pagkain. Dagdagan din ng gulay at prutas sa kinakain. Mas maraming fiber, mas nakakapuno ng tiyan. Matagal kang magugutom ulit.

At kahit na work from home ka, dapat may schedule ang pagkain. Hindi ‘yung bawat minutong nakaramdam ka ng gutom ay naghahanap ka ng makakain sa kusina. Iplano mo pati ang iyong coffee break.

Pag-aralan mo rin ang intermittent fasting at tingnan mo kung kakayanin mo ito. Nililimitahan nito ang pagkain at mga inuming may calories sa nakatakdang oras. Mayroong 16/8 intermittent fasting kung saan sa loob ng walong oras at kakain ka ng kontroladong pagkain at inuming may kulay at sa 16 na oras ay wala kang kakainin.

Ang iba ay kumakain lang mula tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Kaya dapat ay tulog ka na ng alas 9 o alas 10 ng gabi para di ka na matuksong kumain pa ulit. Hindi ka mag-aagahan kinabukasan pero kakain ka pa rin ng balanseng tanghalian at hapunan, kasama na anh snacks sa loob ng iyong “8-hour window” ng pagkain.

Ang iba naman ay kumakain ng agahan ng alas nueve, magtatanghalian ng alas dose at ang hapunan ay alas kuatro o alas singko ng hapon.

Para mas mabusog at di agad makaramdam ng gutom, isama ang mga ito sa kakainin: mansanas, saging, kahel, peras, broccoli, cauliflower, pipino, kamatis, madahong gulay, whole grains tulad ng quinoa, oats, barley at brown rice, healthy fats tulad ng olive oil, avocado at coconut oil, at ang mga protina tulad ng karne, manok, isda, itlog, mani at legumes.

Mas maganda ring uminom ng maraming tubig at walang asukal o may natural sweetener na kape at tsaa.

Mag-ehersisyo rin kahit na mag-akyat baba lang ng hagdan, jogging in place, o makipaghabulan sa pets.

At para matiyak na makokontrol mo ang timbang, magbihis ka pa rin ng iyong pampasok sa opisina kahit nasa bahay ka lang. Mas makikita mo kasi ang pagbabago sa iyong katawan kung isinusuot mo lagi ang dati mong damit. At mas gaganahan kang kumilos kapag nakapang-alis kaysa naka-pajama o naka-daster o shorts lang na pambahay.