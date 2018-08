Paano mabalik ang apelyido ng anak?

Hi Atty. Claire,

Gusto ko lang po sana magtanong kung ano dapat ko gawin para mai-balik sa apelyido ko ang apel­yido ng anak ko.

Single parent po ako, iniwan kami ng ama niya habang pinagbubuntis ko siya. Nang ipinanganak ko siya, nakiusap ama niya na gamitin ko apelyido niya para sa bata. Dati nagpapadala siya ng 1k para sa bata. Pero minsan niya lang kamustahin ang bata at ni hindi niya pa ito nakikita ng personal. Nararamdaman ko na wala na siyang pagpapahalaga sa bata kaya gusto ko na sana na isunod sa apelyido ko ang anak ko tutal naman wala na siya pakialam sa bata. Tulungan nyo po sana ako.

– Bless

Bless,

Hindi basta basta mapapalitan ang apel­yido ng anak kung iyan ang nais mo dahil lamang sa naiinis ka na sa tatay niya sa hindi pagsuporta at pagkalinga nito sa bata.

Ang tamang paraan para mapalitan mo ang apelyido ng anak mo ay magsasampa ka ng kaso o petition sa korte upang magamit ng bata ang apelyido mo at papatunayan mo na ang pagpapalit ng apelyido ay para sa kanyang magandang kapakanan. Ayon kasi sa ating Family Code:

Art. 176. Illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother, and shall be entitled to support in conformity with this Code. Howe­ver, illegitimate children may use the surname of their father if their filiation has been expressly recognized by the father through the record of birth appea­ring in the civil register, or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father xxx.

Kaya ang isang illegitimate child ang maaaring magpasya kung ano ba ang apelyido na nais niyang gamitin at kung ito ba ang makakabuti sa kanyang kapakanan. Walang karapatan ang sinuman sa nanay o tatay na ipilit ang gusto nila.

Ngunit kung ang bata ay menor de edad pa at hindi pa marunong magpasya ay maaaring pakinggan ng korte ang nais ng nanay ng isang illegitimate child lalo pa kung ang bata ay hindi pa naman na recognize ng tatay; at kung ang pagpapalit ng apelyido ay mas makakabuti sa bata.

Kung sa birth certificate ay hindi naman siya ni recognize ng tatay niya at hindi naman siya nabibigyan nito ng pansin ay maaari mong gamitin na dahilan iyan upang mapabago ang surname ng anak mo. Ang una kasing idedetermina ng korte ay kung ang pagpalit ng apelyido ay ang tunay pasya o gusto ng bata. Kung walang pagpapasya dahil sa napa­kabata pa ay titignan ng korte ang maidudulot ng pagpalit ng apelyido. Halimbawa ay kung mas makakabuti na mabago ang apelyido dahil sa isang petition na kailangan sa pagpunta o pagtira sa ibang bansa, scholarship,etc. Lahat ng ito ay pakikinggan ng korte upang malaman kung papayagan kang mabago ang apleyido ng anak mo.

