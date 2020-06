Paano kung ‘mag-out’ sayo ang anak mo?

Isang araw lumapit sayo ang anak mong babae at nagsabing, “Tomboy po ako.” O kaya naman ay matagal mo nang napapansin na kinikilig ang panganay mo sa kapwa niya lalaki?

Marami na akong narinig na ‘coming out’ stories. May mga nabugbog ng tatay para raw maging tunay na lalaki; May dadalhin daw sa doktor, na para bang isang sakit na dapat gamutin ang pagiging bakla o tomboy; mayroong kung di itinakwil o pinalayas ay nakaranas ng ‘cold treatment’ mula sa pamilya. Mayroon ding nasabihan na okay lang daw basta hindi makikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, at hindi rin magdadamit pambabae o panlalaki.

Nakakadurog ng puso. Nahihirapan na nga sila dahil sa diskriminasyon at maling trato ng lipunan, hindi pa sila tanggap sa mismong tahanan.

Maraming parents ang in denial dahil takot harapin ang realidad. Hindi ko rin masisisi ang ilang mga magulang dahil iba ang henerasyong ating kinalakhan. Kaya kapag nag-out ang anak ay mahirap tanggapin ng ilan.

Ano’ng dapat (at hindi dapat) gawin kung mag-out sa’yo ang anak mo?

1. Wag maghisterikal. Kalma lang at buksan ang isipan. Mahirap mapalitan ang mindset pero ang pagkakaroon ng bukas na isip ang susi para maunawaan natin sila. Tandaan, ang ating reaksyon ay magkakaroon ng malalim na epekto sa kanilang buhay.

2. Wag isipin kung saan ka nagkamali bilang magulang. Hindi ito dahil nagkulang kayo bilang nanay o tatay. Marami sa mga magulang ang sinisisi ang sarili kung bakit nagkaganoon ang sitwasyon. Hindi isang pagkakamali ang kanilang likas na pagkatao.

3. Wag ninyong sabihin na nakakahiya, na kung ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay, ng mga tito at tita niya, ng buong barangay. Ito na ang pinagdadaanan nila sa matagal na panahon. Mas isipin natin ang kapakanan nila, kaysa sa sasabihin ng iba.

4. Kung nag-out sila, wag mo silang i-out sa buhay at bahay. Sa halip, ‘keep them in’ at suportahan sila. Sa mga ganitong pagkakataon mas kailangan nila ang inyong pagmamahal at pagkalinga.

5. Magpasalamat sa pagiging totoo nila at sa tiwala. Kung hindi natin agad-agad matanggap, subukan natin, unti-unti. Humingi rin tayo ng suporta sa kanila para mas maintindihan ang kanilang pinagdadaanan.

Masyado nang nakakatakot ang mundo para sa kanila. Huwag nating hayaan na makadagdag pa sa takot nila ang hindi natin pagtanggap sa kung sino sila. Tayo dapat ang takbuhan nila, ang susuporta at sasama sa kanilang makipaglaban. Walang kundisyon ang pagtanggap. Lalong walang pinipiling sirkumstansiya, katauhan o kasarian ang pagmamahal ng isang magulang.