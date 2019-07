Paano iahon sa hirap ang 6M Pinoy sa loob ng 3 taon?

Matapos ang halalan noong May 13 at maihalal ang 12 senador, binuksan ng Senado nitong Lunes ang unang regular na sesyon para sa ika-18 Kongreso ng Pilipinas.

Una sa adyenda ay ang pormal na panu­numpa sa tungkulin ng mga bagong halal na senador na kinabibila­ngan nina Cynthia Villar, Grace Poe, Bong Go, Pia Cayetano, Ro­nald Dela Rosa, Sonny Angara, Lito Lapid, Imee Marcos, Francis Tolentino, Koko Pimentel, Bong Revilla at Nancy Binay.

Mga dati na nating kasama sa Senado at ang iba naman ay kilala na at may name recall sa larangan ng politika.

Sila ang mga bago nating makakasama sa debate sa mga isyung tatalakayin sa Senado, sa pagbalangkas ng mga bagong panukalang batas at sa pagbusisi ng budget ng Pilipinas.

Sunod na tinalakay ang paghalal naman ng mga opisyal ng Senado sa 18th Congress, at masaya kong ibabalita na walang naging pagbabago sa liderato ng Senado.

Nanatili si Senador Tito Sotto bilang Senate President, ang inyong lingkod bilang Senate President Pro Tempore, si Senador Migz Zubiri bilang Majority Leader, at si Senador Frank Drilon bilang Minority Lea­der. Walang balasahang naganap sa Senado kaya’t tuloy ang trabaho, tulad ng ginawa namin noong nakaraang 17th Congress.

Nagsalita naman sa harap ng mga Congressmen at Senador si Pangulong Duterte upang ibigay ang kanyang State of the Nation Address (SONA). Sa dami ng binanggit ng Pangulo, kapansin-pansin ang hindi niya pagbanggit sa isang bagay na matagal niyang isinusulong — ang Fede­ralism. Tila lumambot na ang posisyon ng Pangulo sa usaping ito at sinabi na hindi pa napapanahong baguhin ang Konstitusyon.

Natuwa tayo nang banggitin niya ang agarang pagpasa ng Salary Standardization Law, na atin ding isinusulong sa matagal nang panahon.

Para sa bagong bukas na 18th Congress, muli tayong nag-file ng Senate Bill No. 49 na may titulong Salary Standardization Law V, na layuning ipatupad ang ‘salary schedule’ at isabay sa modernong panahon ang mga suweldo ng kawani ng gobyerno, kahalintulad o mas mataas pa sa pribadong sektor, at naaayon sa taas ng inflation.

Sakop ng SB 49 natin ang lahat ng posiyon ng kawani ng gobyerno sa Executive, Legislative, Judicial branches, Constitutional Commissions, State Universities and Colleges, GOCCs na hindi sakop ng Go­vernance Commission for GOCCs, Government Financial Institutions, LGUs maging ikaw ay regular, casual, contractual, appoin­tive, elective, full-time o part-time.

Marami sa ating mga kasamang mambabatas ang siguradong susuporta sa ganitong panukala para sa mga kawani ng pamahalaan. At kung malaki ang suporta, si­guradong mabilis maipapasa ang ganitong panukalang batas at mabilis na mapipirmahan ng Pangulo upang maging isang ganap na batas.

Marami pang mga agenda ang binanggit ng Pangulo sa SONA, subalit ang pinakamahirap na challenge sa mga binanggit niya, sa tingin ko, ay ang pag-ahon sa kahirapan ng 6 na mil­yong Pilipino sa loob ng 3 nalalabing taon niya sa panunungkulan.

Ibig sabihin nito ay 2 milyong mahihirap na Pilipino ang dapat na maisalba mula sa kahirapan sa 2020, 2 milyon ulit sa 2021 at 2 milyon pa sa 2022. Magtagum­pay man ang gobyerno sa pag-a­ngat sa kahirapan ng 6 milyong Pilipino, may natitira pang 15 milyong mahihirap na nanga­ngailangan din ng ganoong pagkalinga.

Mabigat ang pa­ngakong binitiwan ni Pa­ngulong Duterte, su­balit dapat itong ma­ging challenge sa ating lahat upang magtulong-tulong sa paghanap ng solusyon para maibsan ang kahirapan sa Pilipinas.

Sa parte ng Senado, nakahanda ka­ming mag-tiklop ng mga manggas, magtrabaho nang puspusan at bumalangkas ng mga batas na magpapaganda sa estado ng kabuhayan ng mga Pilipinong nakalubog sa kahirapan.