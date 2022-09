Paano gamitin ang PhilHealth

Sa panahon na magkagipitan, mainam na mayroong insurance policy. Kung maaksidente ang sasakyan, mas maganda kung naka insure ito. Sa bahay din, kung may mangyari ay sana insured ito. Sa pagkakataong magkasakit naman, mas lalong sana ay mayroong makakatulong sa atin. Ang ating reader ay nagtanong tungkol sa mga pamaraan upang makatulong sa pagbayad dahil naoperahan sa apendisitis ang kaniyang anak. “Naghirap kami nang husto nitong pandemyang nakaraan, ngunit kinailangan madala sa ospital agad agaran dahil sa tindi ng pananakit ng tyan ang bunso ko. Mayroong Philhealth na kinakaltas sa sweldo ng aking mister, ano ba ito at makakatulong ba ito sa aming gastusin? Salamat sa pagsagot ninyo.”

Ang Philhealth o Philippine Health Insurance Corporation ay pagmamayari ng ating pamahalaan at nabuo dahil sa Republic Act 7875 o ang National Health Insurance Act of 1995. Sakop nito ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa ating mga kababayan at access sa abot kayang medical na serbisyo. Makakatulong ng malaki ito sa gastusin sa ospital, kasama ang kuwarto, operating room, pati gamot na gagamitin at ang propesyonal na serbisyo ng mga doktor. Ang lahat ng Pilipino, mula 21 gulang at pataas na nagtatrabaho ay maaaring magbayad ng kanilang kontribusyon base sa guidelines nito. Itong taong 2022 ang kontribusyon ay 4% ng suweldo kada buwan. Ang mga senior citizens ay exempted na sa pagbigay nito. Ang mga batang anak na wala pang 21 taong gulang ay dependent ng myembro. Iba ito sa mga HMO o health maintenance organizations na mga pribadong kumpanya na mas mahal ang binabayad na kontribusyon.

Ito ang mga kinakailangan para magamit ang Philhealth kapag naospital, naoperahan man o hindi.

Dapat nakabayad ng premium ng kahit 3 buwan sa loob ng 6 na buwan pagkaadmit sa ospital. Kung buntis at manganganak, ang new born package, dialysis, chemotherapy, radiotherapy, at mga piling operasyon, dapat 9 na buwan ang kontribusyon sa taong nakalipas ang kinakailangan.

Sa accredited na ospital dapat pumunta at magpaadmit ng hindi bababa sa 24 oras.

Ang doktor o mga doktor ay kinakailangang accredited din.

Ang claim ay dapat magawa sa loob ng 45 na araw mula pagka admit.

Ang mga dokumentong kinakailangan ay ang mga sumusunod:

Ang Member Data Record o MDR, at kung dependent ang gagamit, siguraduhing naka lista sa MDR ang pangalan

Orihinal na Philhealth Claim Form 1 (makukuha ito sa Philhealth, sa ospital, o sa employer).

Resibo ng pagbayad o Certificate of contribution.

Ang Philhealth ID at isa pang valid ID.

Kung hindi maisumite nang personal ang mga ito, magbigay ng authorization letter at valid ID sa mag dadala nito. Ang direct filing ay hindi na kailangan kaya kung ang mga ito ay maibigay sa ospital bago umuwi ay agad agad ang pagkaltas ng benepisyo sa babayarang bill. Magpapadala naman ng payment notice sa address na nasa MDR upang makita ang detalyadong nakaltas at ibinigay ng Philhealth.

Hindi natin inaasahan na may mangyari sa atin. Mainam na ang handa tayo sa ganitong sitwasyon. Siguruhing updated ang kontribusyon sa Philhealth, maitatanong ito sa inyong mga Human Resource Department ng inyong mga kumpanya o di kaya, boluntaryong magbigay ng kontribusyon.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

