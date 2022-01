Paanakan ng PGH sarado muna

Pansamantalang isinara ng Philippine General Hospital (PGH) ang kanilang maternity ward dahil sa pagdagsa ng mga pasyenteng nahawa sa COVID-19.

Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario, ito ay upang mabigyan sila ng panahon na makapag-ayos ng kanilang mga kama para sa COVID-19 ward kahit hanggang 48 oras.

“Pinapa-announce sa akin na sarado muna ‘yung paanakan ng PGH for the time being kasi kami ang binabaksan ng manganganak na COVID. Maraming ospital na ayaw tumanggap ng COVID patient,” ani Del Rosario.

“Kasi dalawa po ang nangyari. Sumobra dami ng pasyente so kailangan namin i-discharge ‘yung iba, tapos marami din nagkakasakit na staff, nahawa o nagka-COVID during the holiday,” dagdag niya.

Nalaman na 20% ng kanilang hospital consultations ang nagpositibo sa COVID-19 test.

Samantala, mula sa 30 COVID-19 patient na na-admit sa PGH noong Disyembre 25, ngayong Enero ay mayroon na silang 230 pasyente.

“Opo, sumisipa ulit ang COVID at nararamdaman namin,” pahayag pa ng opisyal. (Juliet de Loza-Cudia)