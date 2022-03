Paalam kinilig sa PSA Awards

LUBHANG ikinatuwa ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam ang pagtanggap nito ng kanyang pinakaunang karangalan bilang isa sa mga tampok na awardees sa 2021 San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Diamond Hotel.

“I would like to thank the Philippine Sports Writers Association for being invited in today’s annual awards night. It is an honor to receive this award. God bless everyone,” sabi lamang ng Cagayan De Oro native na si Paalam sa awards night na katuwang ang Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC) at Cignal TV.

“Napakasaya ko po. Matagal ko na po inaasam na minsan, mabibigyan din ako ng karangalan dito sa PSA, at natupad ko na po ngayon kaya masayang-masaya po kao,” sabi pa ni Paalam sa awards night na suportado ng Chooks-to-Go, MVP Sports Foundation, Smart Sports, Milo Philippines, 1-Pacman Partylist, Philippine Basketball Association (PBA), Philippine Racing Commission (Philracom), Rain or Shine at ICTSI.

Kasalukuyan namang naghahanda si Paalam para sa mga susunod na sasalihang torneo at mga qualifying event para sa 2024 Paris Olympics.

Una muna itong sasagupa sa 31st Southeast Asian Games sa Mayo 12-23 sa Hanoi, Vietnam bago sundan ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre. (Lito Oredo)