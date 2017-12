Paalam junket

Dapat maging babala sa iba pang opisyal ng gobyerno ang pahayag ni Pangulong Duterte laban sa mga pagbiyahe abroad.

Patunay na seryoso sa kampanyang ito, dahil ilan na sa mga kaalyado ng Pangulo, ay nasibak na sa puwesto.

Asahan na sa pagpasok ng taong 2018, ay marami pang taong gobyerno ang masisibak dahil sa abuso sa tungkulin.

Maraming salamat Ginoong Pangulo.

BALITAWIT

Ang Pasko ay Sumapit

Sa biyahe ay su­mabit.

Mga kaalyadong nagdya-junket..

Buwan-buwan kung magbiyahe. Hindi na­tutuwa si Duterte..

Nang si Mayor ay nanalo

May mga binitawan siyang pinangako

At ang bawat isa

Ay huwag magpataba ng mga bulsa

Bagong taon ay sibak sa puwesto..

Tapos ang ligaya ating gobyerno..

Tayo’y magsikap upang matigil…

Natin ang mga trip na yan…

Tayo’y magkapit-bisig

Sa korapsyon ay huwag tahimik

Araw-araw ay may kupit..

sa bawat sulok may iniipit..

Kayong mga magnanakaw

Ating sundin ang gintong aral

At magbuhat nga­yon

Kahit hindi Pasko ay may sibakan