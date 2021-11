Paalam Heber Bartolome

Pumanaw sa edad na 73 ang Filipino musician at OPM legend na si Heber Bartolome. Si Heber ang nagpasikat ng mga kantang ‘Tayo’y Mga Pinoy’, ‘Nena’, ‘Almusal’, ‘Karaniwang Tao’, ‘Inutil Na Gising’.

Sabi ng kapatid ni Heber, biglaan ang pagkamatay nito.

“Nawalan ng pulso. Masaya pa kami noong birthday niya,” sabi pa ni Jesse Bartolome.

Isa sa mga huling nakasama ni Heber ay si Cesar Montano, na dumalo nga sa kaarawan niya kamakailan.

“RIP my friend Prof. Heber Bartolome. My deepest condolences & prayers and love to his entire family (photo taken in his house Nov. 9, 2021) on Heber birthday). Patuloy ka namin makakasama Ka Heber dala namin ang mga ginintuang awitin mo sa aming mga puso. Purihin ang Diyos sa langit sa iyong buhay na alaala,” sabi ni Cesar.

Mula sa pamunuan ng Abante, ang aming taos pusong pakikiramay sa pamilya ni Heber.

Si Heber ay pinanganak noong Nov. 4, 1948. (Dondon Sermino)