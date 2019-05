Paalala at hamon sa mga bagong halal!

cHURCH WERPA

Fr. Richard Bolaton, STL

Ngayong Biyernes ipagdiriwang ng Simbahan ang ‘Pista ng Pagdalaw ng Birhen’. Taun-taon ginugunita ng Iglesya ang pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elisabet. Turo ng Katesismo, ang pagbati ng anghel kay Maria at pagbati ni Elisabet sa kanya nang sila’y magkita ang nagbigay sa atin ng isang magandang dasal, ang Aba Ginoong Maria. Ito rin ang pinagninilayan natin sa Ikalawang Misteryo ng Tuwa ng Santo Rosaryo.

Turo ng Simbahan, pinarangalan si Elisabet ng sorpresang pagdalaw ng Ina ng kanyang Panginoon habang ang nais lamang ni Maria ay maibahagi ang kanyang kagalakan. “When you have a mission to accomplish and a joy to share it, you would naturally go ‘in haste’ as the Evangelist narrates. Mary was Christ-bearer and her major concern was to present Jesus not only to Elizabeth but also to her family,” dagdag pa ng Iglesya.

Malinaw ayon sa Simbahan ang mensahe ng nasabing tagpo at ‘Magnificat’ o awit-papuri na sadyang lumabas sa bibig ni Maria nang mapuspos ito ng Banal na Espiritu na ibinabagsak ng Diyos ang mga palalo at itinataas ang mga aba. Paliwanag ng Iglesya, tinutulu­ngan tayong maunawaan kung bakit pinili ng Ama si Maria bilang karapat-dapat na ‘luklukan’ ni Hesus. Ang malasakit ng pinagpalang Birhen sa kapwa ay perpektong ehemplo ng karukhaan ng espiritu!

Giit ng mga Ma­gis­terium,“by virtue of the Christ child within her, Mary’s visitation to Elizabeth represents the visitation of God to his people.” Kaya nga ‘Teotokos’ at ‘Ark of the New Covenant’ daw ang tawag kay Maria ay dahil dala-dala nito nito sa kanyang sinapupunan ang Bugtong na Anak ng Diyos upang ipirisinta sa buong mundo, lalo’t higit sa mga dukha at mapagpakumbaba.

Hindi lamang daw isang ‘pagbabalik-tanaw’ sa nakalipas o isang pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesukris­to ang kapistahang ginugunita giit ng Simbahan; ito’y pagdiriwang ng tunay na ‘pagbisita’ ng Pangi­noon sa Kanyang mga hinirang. Dumara­ting, turo ng Simbahan, ang Poon sa atin araw-araw sa iba’t ibang pangyayari at paraan— kailangan lang nating ma­ging sensitibo sa kanyang pagdalaw at pagdaan sa ating buhay!

Sa huli, Narito ang paalala ng Simbahan para selebrasyon ng dakilang Pista ng Pagdalaw ng Birhen: “Our life is immersed in God; nothing happens that He is unaware of.” Bawat yugto ng ating buhay ay isang ‘oportunidad’ upang ulinigin at mabanaag ang natatagong boses, presensiya at kamay ng Panginoon. Ergo, payo ng Iglesia sa tanan: ma­ging mulat tuwi-tuwina sa mga pagbisita at pagkalabit ng Diyos sa atin.