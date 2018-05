‘Pa-ready na ang gown ko!’ Aiko pakakasal na kay Mayor

Dahil sa kasal ni Meghan Markle, naengganyo na si Aiko Melendez na magpakasal. At siyempre, sa boyfriend niyang politiko, si Mayor Jay Khonghun, ‘di ba?

“It comes in 3 ako na next,” bungad na chika ni Aiko sa photo nina Kate Middleton at Meghan na naka-wedding gown.

“Pustahan tayo ang dami na naman hanash ng mga trolls. Pwedeng nagagandahan ako sa royal wedding. I’m sure you also get that feeling of wanting to walk down the aisle wearin­g the gown that you love. And that’s exactly how I’m feeling right now.

“And parang feeling ko mababasa ko na naman pangatlo ko na to and all, eh di kayo na ang perfect. Again di niyo naman alam ang buong story why it ended. Ang importante is yung ngayon.

“Present… Life is too short to dwell on negative things. Life is about becoming a better individual after every fall. At ang pinakamahalaga ‘di ako nagpabaya bilang ina sa mga anak ko. Maayos ang buhay ng mga anak ko. At napapalaki ko sila ng maayos na bata.

“So to sum up this post happy ako sa mga kinakasal parang ang sarap talaga magmahal. Kaya relax lang kayo sa kakapuna sa akin. At sa mga nagsasabi na ‘di nagtatagal mga relasyon ko? Excuse me po taon po ang tinatagal nito, nagkataon lang na imbes na pwede pa kami magkaroon ng chance pareho ng exes ko na maging masaya why waste time?

“So next time dun sa mga nagmamagaling na parang alam nyo buhay ko… Zip it. And keep your fact straight.

“Sir @edwintan_ph pa-ready na po please ang aking gown. #alamna gusto ko paggsing ko naka-gown lang ako wala lang hahah!

Ludacris sa Show Dogs

Kaabang-abang ang pelikulang Show Dogs, na ang kuwento ay umiikot kay Max, isang Rottweiler police dog na naatasan sa isang misyon laban sa mga animal traffickers. Makakapareha niya si Frank, isang mahusay na FBI agent na tulad niya ay hindi natutuwa sa kanilang pagiging mag-partner.

Upang mabawi ang isang baby panda at mailigtas ang ilan pang mga hayop sa mga animal trafficker, kailangang magpanggap ni Max bilang kalahok sa tinatawag na ‘world’s most exclusive dog show’ na gaganapin sa Las Vegas. Doon niya makikilala ang mga kapwa niya aso – sina Sprinkles, Philippe, Karma, Dante, and Daisy, na handang tumulong sa kanilang misyon.

Ang boses ng Grammy Award-winning rap artist na si Ludacris ang ginamit para sa nagsasalitang Rottweiler. Ayon kay Deepak Nayar, isa sa mga producer ng pelikulang ito, “We needed somebody who has New York tough accent, so Ludacris is the one we wanted to play the tough dog.”

Ang komedyanteng si Will Arnett na gumanaganap bilang Frank, ay mahilig din sa aso kaya nag-enjoy siya ng todo sa pag-shoot ng pelikula kasama si Que (ang totoong pangalan ng Rottweiler na si Max).

Makikita sa Show Dogs ang kahalagahan ng tiwala at pagkakaisa, kaya naman ngayon pa lang, tinatawag na itong ‘a tail you won’t forget’.

Palabasa na sa May 23 ang Show Dogs, mula sa Viva International Pictures at MVP Entertainment.