Pa-raffle sa magpapabakuna

Kung naging patok ang community pantries na boluntaryong nagpamigay ng mga pagkain at iba pang pangangailangan sa kapwa Pilipino, siguradong magiging blockbuster ang pagpapabakuna kung may nakaabang na papremyo sa mga nabakunahan.

Marami raw mga Pilipino ang nagdadalawang-isip na magpabakuna dahil natatakot sa masamang epekto ng bakuna. ‘Yung iba naman ay naniniwala sa maling impormasyon na hindi totoo ang COVID-19 kaya’t hindi sila tatablan nito.

Mali po ang mga ganyang paniniwala. Malaking tulong ang bakuna upang hindi tayo mahawahan ng virus. At sakaling mahawahan man, makatutulong ito upang hindi maging malubha ang ating kalagayan at makaiwas na mapunta sa ICU ng ospital.

Totoo ang panganib ng COVID-19. Lahat tayo ay may kaibigan, kamag-anak at kakilala na tinamaan ng virus at namatay. Bulag na lang ang magsasabing hindi totoo at kathang-isip lamang ang virus.

Ang malaking hamon ngayon ay kung paano natin mahihikayat ang maraming tao na magpabakuna.

Bakit hindi natin gayahin ang konsepto ng community pantries na dinadagsa ng mga tao? Magpa-raffle tayo ng pangalan ng mga taong nabakunahan. Ang mabubunot ay may makukuhang premyo. Ganyan ka-simple.

Pwedeng gawing kada munisipalidad o siyudad ang pa-raffle. Pwede ring kada-barangay kung may pondo sila. Marami tiyak na mga pribadong negosyante at indibidwal ang kusang-loob na magbibigay ng papremyo upang matulungan ang kanilang local government unit (LGU) at komunidad na maparami ang mga taong mababakunahan.

Tandaan na mas maraming nabakunahan sa iniikutan mong lugar, mas ligtas ka sa virus. Kaya’t bentahe para sa lahat na mag-isip ng paraan at makipagtulungan sa kanilang barangay o munisipalidad kung paano mahihikayat ang marami na magpabakuna.

Anong mga premyo ang papatok sa ngayon? Isang sakong bigas; cellphones at gadgets na gamit sa pag-aaral ng mga bata at work-from-home ng mga empleyado; isang kahon o basket ng groceries; appliances tulad ng electric fan at tv; bisikleta; gift certificates sa restoran o groceries.

Lahat ng iyan ay nanaising makuha ng sinuman kapalit ng pagbabakuna lalo pa nga at marami sa atin ay naapektuhan ng pandemya ang trabaho at kinikita.

Ang magiging paligsahan ngayon ay sa pagitan ng mga barangay o LGUs. Mas maganda ang maiisip nilang gimik sa raffle prizes, mas malaki ang tsansang maengganyo ang mga taong magtungo sa vaccination centers.

Sa panig naman ng national government, maaari itong magbigay ng recognition o papremyo sa munisipalidad, siyudad or probinsya na makakakuha ng pinakamataas na porsiyento ng mamamayan nilang nabakunahan.

‘Yan ang win-win solution sa bakuna. Nahikayat mo ang maraming Pilipinong magpabakuna, nakuha mo ang target na herd immunity kung saan 70% ng populasyon ang mababakunahan, natalo mo ang virus, at nakapagbigay ka pa ng ayuda sa mga nabunot sa raffle.

Nabakunahan na, nanalo pa!