Pa-cum GF?

Sinong government official ang may bago na namang nabolang babae?

Ayon sa aking surot, ang batang-batang babae ay kaniyang personal assistant (PA) kung kaya’t lagi itong kasama sa lahat ng kaniyang biyahe sa abroad.

Pero ayon sa ibang staff ni government official, ang PA ang kaniya ngayong apple of the eye sa kasalukuyan. At palusot lamang anila ang posisyon ni gurl para hindi mahalata ang tago nilang relasyon.

Magandang alibi nga naman o palusot kay Mrs. na ang kaniyang kasama ay empleyado niya kapag bumibiyahe sa ibang bansa.

Wala namang magawa si PA kundi ang mahulog sa matatamis na dila ni government official dahil marami-rami na rin naman ang biyahe niya na libre.

CLUE: Ang government official na ginawang girlfriend ang kaniyang PA ay may letrang ‘R’ sa kaniyang pangalan at letrang ‘T’ sa kaniyang apelyido.

Lord, Kayo na po ang bahala.

BALITAWIT

PAGBABALIK (Asin)

Sa gitna ng dilim

Kayo ba’y naninimdim ?

Ang buhay ay kay mura…

Wala na bang ha­laga?

Tulungan mo ako

Bumalik sa katinuan..

At mayroong naliligaw

Higit pa sa halimaw..

CHORUS

Bayan ko, tahan na..

Parang tayo’y nag-iisa

Nais kong magbalik

Sa iyo, bayan ko

Patawarin mo sila..

Kung may pagkakamali..

Sa landas na ngayo’y

tinahak

Sa pagsibol ng araw

Hanggang dapit-hapon

Mga bangkay ay nagkalat…

Ang lupa ang ka­yakap

Sana ay matigil na….

Labis na karahasan…

Sapagkat ako’y sabik

Sa buhay na tahimik

[Repeat CHORUS]

AD LIB

[Repeat 2nd Stanza of CHORUS]