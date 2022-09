Pa-birthday kay Marcos! PCSO nag-remit ng P1.7B

Aabot sa P1.74 bilyon ang nakatakdang i-remit ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa kaban ng gobyermo upang makadagdag sa pondo ng Universal Health Care Program (UHCP), sa Sept. 13, kasabay ng 65th birthday ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Ayon kay PCSO general manager Mel Robles pirmado na niya ang check na nagkakahalaga ng P1,741,645,797 na ila­lagak sa Bureau of Treasury.

“We hope to make President Marcos’s birthday celebration even more meaningful. Providing better, affordable, and accessible health services to all Filipinos ranks high in the president’s platform of governance,” sabi ni Robles.

Ang nasabing halaga ay kontribusyon umano ng PCSO sa UCHP para sa National Health Insurance Program ng bawat Pilipino. (Elvira Altez)