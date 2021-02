P9M smuggled Chinese medicine, kontrabando nasamsam sa Parañaque

Nakumpiska ng Bureau of Customs (BOC) ang tinatayang may P9 milyong halaga ng smuggled Chinese goods, kabilang na ang kilalang Lianhua Qingwen, na ipinagbibili bilang lunas sa nakamamatay na coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Si Alvin Enciso, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) sa Manila International Container Port, ang siyang nanguna sa operasyon na isinagawa nitong Biyernes sa isang bodega at storage na matatagpuan sa Sunrise St., Tambo, Parañaque City.

Sinabi ni Enciso na magsasagawa pa sila ng inventory sa mga nakumpiskang items, ngunit karamihan aniya sa mga ito ay Lianhua Qingwen.

May mga nakumpiska rin aniya silang iba’t ibang Chinese cigarettes, medicines, food items, at iba pang illegally imported goods.

Katuwang ng BOC-CIIS ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation Special Action Unit (NBI-SAU) nang isagawa ang operasyon at isilbi ang Letter of Authority (LOA), na nilagdaan ni Customs Commissioner Rey Leonardo Guerrero.

“The LOA was served and explained to the representatives of the warehouse,” ayon kay Enciso at idinagdag na nakumpleto na nila ang hauling ng mga naturang “prohibited goods” mula sa warehouse.

“We always make sure to follow the rules in every operation. They (representatives) have a right to know the basis on which these goods are being seized,” ayon naman kay Guerrero.

Ang mga nakumpiskang goods ay inilagay at binabantayan sa Customs bureau premises at isasagawa ang inventory rito ngayong Lunes, Pebrero 22.

Samantala, pinuri naman ni Customs Deputy Commissioner Raniel Ramiro ang operasyon dahil pinapalakas aniya nito ang kampanya ng bureau laban sa illegal smuggling at pagkalat ng mga ipinagbabawal na items sa bansa.

Noong nakaraang taon, inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit ng Lian Hua Qing Wen na gawa ng Traditional Chinese Medicine (TCM) manufacturers, Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. ng China.

Ikinatuwa naman ng Chinese Embassy sa Maynila ang naturang aksiyon dahil tanda anila ito ng isang mahalagang milestone sa pagpasok ng traditional Chinese medicines sa bansa.

Gayunman, kapwa nagpaalala ang FDA at ang Chinese Embassy sa publiko na bumili lamang ng gamot ng authentic products mula sa mga awtorisadong distributors.