P9B pondo sa pag-imprenta ng DepEd modules ikalat

UMAPELA si Vice President Leni Robredo sa Department of Education (DepEd) na ayusin ang komunikasyon sa mga guro sa mga pampublikong eskuwelahan kasabay ng nalalapit na pagbabalik eskuwela sa paraan ng online learning.

Ang pahayag ay ginawa ni Robredo kasunod ng natanggap na hinaing ng ilang grupo ng mga public school teacher na namomroblema sa implementasyon ng blended learning.

Giit ni Robredo nagpapaalalay ang mga guro sa DepEd dahil mahigit dalawang linggo na lamang ay simula na ng klase pero hanggang ngayon ay hindi pa alam ng mga guro saan kukunin ang modules.

Gayunman ay napag-alaman ni Robredo na may inilaang P9 bilyon ang DepEd para sa mga modules at iba pang kailangan sa blended learning.

“Sabi ng DepEd nagpadala sila ng P9B for this—baka may lost in translation how to do about it sana sa DepEd, ayusin ang communication structure,” apela ni VP Leni sa programa sa radyong BiSERBISYOng Leni nitong Linggo, Agosto 9.

Nabatid din ni Robredo na nakapag-upload na ang DepEd ng modules noon pang Hunyo 22 at pinadala sa mga regional at division office pero hindi pa ito batid ng mga guro base sa kanyang naging pakikipag-usap nakaraang linggo.

“Sino ang magso-shoulder ng pang-print para sa mga student at distribution. Ang sabi maghanap ng sponsors, mahirap maghanap kasi mahihirap din ang mga estudyante,” ani pa ni Robredo.

Muli ring ipinarating ni Robredo ang hinihinging proteksyon ng mga guro katulad ng ma-test sila sa COVID, magkaroon ng regular na check-up kasabay ng ginagawa nilang pagtupad sa tungkulin.

Nanawagan di aniya ang mga guro na huwag silang i-require na mag-house visit o magpahatid ng mga modules dahil mas malaki ang panganib na naghihintay sa kanilang kalusugan.