P950M dagdag-ayuda ng US sa hinagupit ni `Odette’

Karagdagang P950 milyon ang ipapadala pa ng pamahalaan ng US bilang pagsaklolo sa mga nasalanta ng bagyong Odette.

Batay sa statement ng US Embassy sa Maynila kahapon, ipapadala ang dagdag na donasyon sa pamamagitan ng U.S. Agency for International Development (USAID).

Magagamit umano ang nasabing halaga para sa pagkain, tubig, hygiene kit at maging sa tahanan ng mga apektadong residente.

“The United States is pleased to announce additional and significant assistance of Php950 million, which brings our total amount of aid for Typhoon Odette to over Php1 billion. We stand steadfast with our long standing friend, partner, and ally in helping support communities devastated by the typhoon,” wika ni US Embassy Chargé d’Affaires ad interim Heather Variava.

Nauna nang nagbigay ang US government ng P50 milyon para sa mga biktima kasunod ng una nilang ibinigay na P10 milyon.