P9.6M puslit na yosi nasabat sa Zambo, 10 arestado

Arestado ang 10 katao habang mahigit sa P9.6 milyon halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat sa isinagawang operasyon ng mga awtoridad sa karagatan ng Manalipa Island sa Zamboanga City nitong Martes ng gabi.

Kinilala ang mga nadakip na sina Edzar A. Aharaji, 38; Jacob Alvarez, 46; Aldimar Daniel, 42; Rasdi Altalad, 29; Juning Ibrahim, 52; Samoudi Jamlul, 20; Hussam S Najir, 42; Aluomar Asari, 22; Almakrin E. Ayub, 22; at Alnisar S. Jul, 21, mga crew ng FB Jamaica kung saan nakalulan ang mga kahon ng puslit na sigarilyo.

Sa ulat na ipinadala ni Police Regional Office (PRO) spokesperon Police Major Shellamie Chang, nagsasagawa ng seaborne patrol ang mga tauhan ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Battalion (MBF) at Bureau of Customs (BOC) Region 9 sa karagatan na sakop ng Mana­lipa Island nang masabat nila ang asul na bangkang de motor na tinatawag sa Zamboanga na ‘Jungkong’ at may marking na FB Jamaica bandang alas-8:20 ng gabi.

Kargado ang nasabing bangka ng 275 master case at 32 rim ng puslit na sigarilyo na may kabuuang halaga na P9,647,400.

Dinakip ang mga tri­pulante nang wala silang maipakitang dokumento sa kanilang kargamento. Dinala ang mga tripulante at hinila ang bangka patungo sa BOC Region IX para sa kaukulang aksiyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. (Edwin Balasa)