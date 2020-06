P80B `botcha’ ni Alan ayaw isuko

Hindi isusuko ni House Speaker Alan Peter Cayetano at mga galamay nito sa Kamara ang multi-bilyong infrastructute program na naharang noon ng Department o Budget and Management na umanoy pilit na isiningit ngayon sa anyong P1.5B job package para sa mga manggawa na naapektuhan ng pandemya.

Ayon sa isang source ng Politiko/Abante, nakahanap ng paraan si Cayateno na gamitin ang COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus (CURES) Bill upang buhayin muli ang kinatay nang P80 bilyon na infrastructure program na binasura ni Budget Secretary Wendel Avisado matapos na isama sa katagoryang ` For Later Release’ bukod pa sa multi-billion district allocation para sa social amelioration program ng coronavirus pandemic.

Ang House Bill no. 6709 o CURES Bill na iniakda nina Cayetano at Deputy Speaker for Finance Luis Raymund `LRay’ Villafuerte ay inaprubahan sa final reading noong nakaraang linggo.

Mistula umanong botcha o `double dead meat’ ang `singit pork’ ni Cayetano sa P1.5 trilyong CURES Bill dahil kinatay na noon pang Abril at pilit na nire-realign sa ilalim ng Heal as One Act kung saan nakapalaoob ng bilyong halaga ng mga programa ng gobyerno.

“They are attempting to resurrect a ‘double-dead’ pork barrel. Kung sa baboy, ‘botcha’ ito. It was struck down twice already but it seems that they are trying to revive it again,” sabi ng source.

Alinsunod sa CURES Bil ni Cayetano, bibigyan ng trabaho at pagkakakitaan ang ang lugar na labis na naapektuhan coronavirus pandemic.