P800 arawang sahod hinirit

Iginiit kahapon ng iba’t ibang labor group na itaas ng P750 hanggang P800 ang national minimum wage ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, gasolina, tuition at iba pang bayarin na epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Nanawagan ang mga labor group ng ‘uniform minimum wage’ sa buong bansa kasunod ng kautusan ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III sa 17 regional tripartite wage board na pag-aralan ang epekto ng TRAIN Law sa bawat rehiyon.

Sa kasalukuyan, bawat rehiyon ay may ipina­tutupad na daily minimum wage. Pinakamababa diumano ang P255 minimum wage ng mga manggagawa sa Autonomous Region in Muslim Min­danao (ARMM) at P512 naman sa Metro Manila.

Kabilang ang Associated Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP) sa humihiling na magkaroon ng pare-parehong minimum daily wage rate na P800 sa buong bansa.

Humihingi naman ng P750 national wage increase ang Kilusang Mayo Uno, Bukluran ng Manggagawang Pilipino at Anakpawis.

Ayon kay ALU-TUCP spokesperson Alan Tanjusay, nakakaalarma na ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbagsak ng buying power na nagresulta ng 4.5 inflation rate noong Abril at inaasahang tataas pa.

Kapos na kapos na anya ang kasalukuyang minimum wage na P512 sa Metro Manila sa tinatayang P973 ‘living wage’ ng isang pamilya na may limang miyembro.

Kaugnay nito, sinabi ni Bello na sa kabila ng kautusan niya na pag-aralan ng mga regional wage board ang epekto ng TRAIN Law dapat na balanse ito sa pangangailangan ng mga emplo­yer.