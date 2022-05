P7M shabu pinalitaw na water purifier, nabisto

Arestado ang isang consignee makaraang makumpiska sa kanya ang isang parcel na idineklarang water purifier ngunit kumpirmadong shabu na nagkakahalagang P7.4 milyon sa ikinasang controlled delivery operation ng puwersa ng Bureau of Customs (BOC), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at NAIA Drug Interdiction Task Groupsa Barangay Comfradia, Malolos City, Bulacan nitong Miyerkules ng gabi.

Nasa kustodiya ngayon ng PDEA ang suspek na pansamantalang hindi pinangalanan at patuloy na sumasailalim sa imbestigasyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at R.A.10863 o An Act Modernizing the Customs and Tariff Administration.

Base sa report, lumilitaw na ang parcel ay idineklarang water purifier buhat sa bansang Laos subalit sa physical examination ay nakumpirmang naglalaman ito ng 1,092 gramo ng shabu na nagkakahalagang P7.4M.

Nabatid na ipinasailalim sa laboratory testing ang narekober na white crystalline substance at nakumpirmang ito ay methamiphetamine o shabu. (Jun Borlongan)