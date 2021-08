P78M puslit na yosi nasabat sa Subic

Umaabot sa P78 milyong halaga ng pekeng sigarilyo ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa dumating na mga shipment sa Subic Bay Freeport, kamakalawa.

Ang mga counterfeit brand na nakalagay sa dalawang container shipment ay mula sa Mysticflare Import and Export Co. na dumating sa Freeport noong Hulyo 13 at ininspekyon ng BOC.

Ang kargamento ay naglalaman ng mga brand ng sigarilyong Kings, Two Moon Premium Filter Kings, D&B Light, D&B American Blend, Mighty Menthol, Mighty Full Flavor, at Two Moon Blue Star na pawang mga peke at iligal na naipasok sa bansa.

Samantala, nag-issue na ang BOC ng warrant of seizure at nakatakdang arestuhin ang may-ari ng shipment sa paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. (Vick Aquino)