P73B ibubuhos sa COVID bakuna

Mahigit P70 bilyon ang inilaan sa pagbili, pag-imbak at distribusyon ng COVID-19 vaccine sa ilalim ng panukalang P4.5 trilyong national budget para sa 2021, ayon kay Senador Sonny Angara.

“At least P70 billion for vaccines, I think. If that amount is fully utilized in 2021, a big portion of our population can get vaccinated,” pahayag ni Angara, chairman ng Senate Finance Committee matapos aprubahan ang bicameral committee report.

Kung isasama aniya ang programmed fund para sa bakuna, ang kaukulang pondo para dito ay aabot sa P72 hanggang P73 bilyon.

Mahigit P2.5 bilyon naman ang nakuha mula sa regular fund para sa COVID-19 vaccine sa ilalim ng General Appropriations bill. Ang naturang halaga ay naindorso sa Department of Health sa ilalim ng National Expenditure Program. Ginawa itong P8 bilyon sa Kamara na pinagtibay sa Senado. (Dindo Matining)