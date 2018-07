P73B DPWH project atrasado na, depektibo pa!

SINITA ng Commission on Audit (COA) ang tanggapan ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar sa mahigit P73.3 billion infrastructure project na naantala ang pagpapagawa habang ang iba ay hindi natuloy.

Batay sa 2017 annual­ audit report, tinukoy ng COA na may 2,334 na mga proyekto ng DPWH na nagkakahalaga ng P62.58 bil­yon ang hindi natapos gawin sa takdang panahon ng kontrata. Nasa 135 na mga proyekto naman ang sinuspende na nagkakahalaga ng mahigit P6 bilyon.

Lumalabas din sa pagsisiyasat ng COA na may 815 infrastructure project na pinaglaanan ng P2.58 bilyong pondo ang hindi na ipinatupad.

“Moreover, of the total delayed projects, 120 projects with a total cost of P6,665,297,187.37 have already incurred negative slippage of 15 percent but no li­quidated damages were imposed on the contractors nor were the contracts rescinded/terminated,” ayon sa COA.

Pinaalalahanan din ng COA ang mga opisyal ng DPWH na ang kabagalan sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto ay maaaring makaapekto sa mga susunod pang budget ng kagawaran dahil may P51.57 bilyong pondo para sa impraestruktura ang ibinalik sa National Treasury noong 2017 dahil hindi ito nagamit.

Inamin naman ng DPWH na naantala ang pagtatapos ng kanilang mga proyekto at dinahilan ang bagyo, hindi magandang lagay ng panahon, mabagal na relokasyon ng mga informal settler at utility infrastructure at pagkaantala umano sa pagsusumite ng ‘progress and final billing’ para sa mga natapos nang proyekto.

Pero binanggit din ng COA sa kanilang annual report na umabot na sa P27.64 milyon ang ‘commitment fees’ na ipinataw ng mga bank creditor dahil sa naantalang implementasyon ng mga foreign-assisted infrastructure project.

Ibinunyag pa ng COA na may 334 infrastructure project ang natapos nang gawin pero nakitaan ang mga ito ng mga ‘technical defect’ na tinatayang aabot sa P40.92 milyon.

Nadiskubre ng COA ang mga depektibong proyekto sa National Capital Region, Cordillera Autonomous Region, Calabarzon, Mimaropa, Regions 1, 2, 6, 7, 9, 10 at 12.

Dahil dito, iginiit ng COA sa DPWH na obligahin ang kanilang mga contractor na ayu­sin sa lalong madaling panahon ang mga nakitang depekto. Kapag tumanggi umano ang mga contractor na gawin ito ay maaa­ring ma-forfeit ang kanilang Performance Security at iba-blacklist din sa mga susunod pang proyekto ng gobyerno.

Matatandaan na dalawang beses nang sinita ni Pangulong Rodrigo Duterte si Villar dahil sa kabagalang kumilos ng DPWH sa mga proyekto nito.

Unang pinagsabihan ng Pangulo si Villar na dapat magpaliwanag sa mga taga-Bohol dahil sa tatlong tulay na napinsala ng lindol noong 2013 pero hindi pa natatapos gawin.

Nitong nakaraang araw ay sinabon ulit ng Pangulo si Villar at pinagsabihan na wala siyang nakitang mga proyekto ng DPWH na natapos sa takdang panahon at hindi nababalutan ng katiwalian.

Sinabi ng Pangulo na lahat ng programa ng gobyerno ay iniim­bestigahan at papanagutin ang mga kalihim na palpak sa kanilang trabaho.