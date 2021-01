P70M kargamento nasabat ng BOC

Kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), sa pamamagitan ng Manila International Container Port (MICP), ang nasa P70 milyong halaga ng mga illegal goods sa Quirino Avenue, Tambo, Paranaque City kamakailan, alinsunod sa commitment na sugpuin ang smuggling sa bansa.

Isang grupo na binubuo ng mga miyembro ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS), Philippine Coast Guard (PCG), at National Bureau of Investigation (NBI) ang nagpatupad ng Letter of Authority (LOA) at ininspeksiyon ang isang warehouse sa lugar, nitong Enero 18, na nagresulta sa pagkakadiskubre ng iba’t ibang uri ng Chinese cigarettes, Chinese medicines, ipinagbabawal na surgical mask, foodstuff, footwear, garments, at iba pang imported goods. Kasalukuyan nang iniimbestigahan kung paano nakapasok sa bansa ang mga illegal goods, at isinasailalim sa inventory para sa case build up at kaukulang pagsasampa ng kaso.

Ayon sa pamunuan ng BOC, ang pagsusumikap nila na mahuli ang mga puslit at mga pekeng produkto, ay isang on-going effort ng ahensiya, sa ilalim ng direktiba ni BOC Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero. Nananatili ang MICP na matatag sa pagpapalakas ng kanilang pagsisikap para matiyak na mahigpit ang border security sa bansa, bilang bahagi nang pagtupad sa pangunahing mandato nito.