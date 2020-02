P700M utang ni Dennis Uy sisiw — Palasyo

KUMPIYANSA ang Malacañang na hindi tatakbuhan ng negos­yanteng si Dennis Uy ang mga loan o utang nito sa mga bangko sa bansa.

Kasunod ito ng ulat na humihingi umano ang negosyante ng garantiya sa gobyerno para makuha ang P700 milyon loan nito sa isang bangko.

Sinabi ni Presidential­ Spokesman Salvador Panelo na nakausap niya si Uy kamakailan lang at napag-usapan nila ang tungkol sa kanyang mga utang sa bangko.

Tiniyak aniya ni Uy na may equity naman­ ito kaya walang dapat na ipag-alala ang gobyerno.

“Kasama ko siya the other night. Ang sinabi ko sa kanya “you are in the news na naman, marami ka daw utang sa gobyerno. O bakit, may equity naman ah parang sinisiraan lang ako ng mga naiinggit,” ani Panelo.

Sinabi ng kalihim na batid nilang nangungu­tang si Uy para bumili ng mga kompanyang pinapatakbo nito at hindi naman aniya siya pauutangin ng mga bangko kung hindi siya pinagtitiwalaan ng mga ito.

“Mayroon akong nabasa na in several banks, mangungutang siya, babayaran niya rin. Iyon ang ginamit niya para mamili ng kung ano-anong companies na pinaoperate­ niya. Apparently the banks trust him, other­wise hindi siya papa­utangin,” dagdag ni Panelo. (Aileen ­Taliping)