P652 daily sahod ‘pag si Lacson naging pangulo

“Dapat siguro huwag nang hintayin na magprotesta pa ‘yong mga laborer.I think it is incumbent upon the government, national government, to be proactive.”

Ito ang namutawi mula kay independent presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson kasabay ng paggunita sa Araw ng Paggawa sa bansa kahapon, Mayo 1.

Sa isang pulong balitaan ay inilahad ni Lacson na nakahanda na ang kanyang plano para itaas ang suweldo ng mga manggagawa sa buong bansa upang mabuhay ng maayos ang kanilang mga pamilya sa harap ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Dagdag ni Lacson, hindi rin umano makatarungan na barya-barya o tila makikipagtawaran pa ang mga labor group para maibigay ang umento na kanilang kailangan. Aniya, dapat umano na magkusang-loob na ang mga wage board para mai-adjust ang suweldo ng mga mga manggagawa base sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Ayon sa presidential candidate, hindi mahirap na sagutin ang panawagan ng mga manggagawa ng pagtataas sa suweldo dahil 2019 pa lamang ay nagkaroon na umano sila ng pag-aaral na itaas ito sa P652 mula sa kasalukuyang P537 minimum wage pero hindi naaksiyunan ng Department of Labor and Employment (DOLE).

“Kasi sa mga sortie din namin, isa sa mga daing, naiwanan na sila o naiwanan na ‘yong suweldo nila ng taas ng bilihin,” ani Lacson sa mga mamamahayag na kanilang nakausap kasama ng kanyang running mate na si Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Sinabi pa ni Lacson na kung wala pa rin umanong aksiyon ang DOLE, hihimukin din nila maging ang Malacañang na repasuhin ang minimum wage, hindi lamang sa Metro Manila ngunit maging sa iba’t ibang rehiyon na apek¬tado ng mahal na bilihin dulot na rin ng pagsirit sa presyo ng gasolina. (Dindo Matining)