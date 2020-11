P650K pinuslit sa package, hinarang ng Customs

Dalawang package na naglalaman ng hindi deklaradong dolyar na umabot sa halagang US$13,500 o tinatayang P650,000 ang naharang ng Bureau of Customs (BOC) sa FedEx customs bonded warehouse sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ang dalawang package ay dineklarang correspondence at walang kaukulang customs value na dumating nitong Oktubre 23 at 29. Ang shipper at consignee ng mga ito ay nakapangalan sa Ship Shop company ng Jefferson City, USA at may local na address sa Poblacion, Muntinlupa city.

Sa isinagawang physical examination, nakita sa unang package ang 75 pirasong $100 bills habang ang pangalawa ay may 150 piraso ng iba’t ibang dollar bill.

Pinaalalahanan ni NAIA customs district Collctor Mimel Talusan ang publiko, na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Manual of Foreign Exchange transaction na kailangang may deklarasyon ang pera na gustong mag-import nito.

Ang mga nasamsam na pera ay sumailalim sa seizure and forfeiture proceedings dahil sa paglabag nito sa RA 7653 o New Central bank Act at BSP foreign Exchange Transaction Manual. (Otto Osorio)