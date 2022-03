P6,500 tsuper, magsasaka subsidiya sa Abril uli

Nakatakdang ilabas ng Department of Budget and Management (DBM) sa Abril ang panibagong P2.5 bilyon karagdagang subsidya para sa public utility vehicle (PUV) drivers at P600 milyon para sa sektor ng agrikultura bilang tulong sa epektong hatid ng mataas na presyuhan ng produktong petrolyo.

Ayon kay acting Budget Secretary Tina Rose Marie Canda, ngayong buwan ay sinimulan na ng gobyerno ang unang tranche ng subsidiya kung saan may 377,000 PUV drivers ang inaasahang makakatanggap ng tig-P6,500 habang ang mga magsasaka at mangingisda ay tig P3,000.

Hindi naman madetermina ni Canda kung magbibigay pa ang gobyerno ng ikatlo at ikaapat na fuel subsidy, depende umano ito kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Tumanggi rin si Canda na magbigay ng timeline sa distribusyon ng P200 buwanang subsidy sa mga mahihirap na pamilya.

“Maaaring ibigay ng April or May, depende kasi sa certification ng [Bureau of the] Treasury,” ani Canda.

Una nang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng P200 ayuda sa pinakamahihirap na pamilya sa bansa sa loob ng isang taon sa halip na suspendihin ang fuel tax.

Nalaman kay Canda na ang P33.1 bilyon inilaan sa P200 ayuda sa pamilyang mahihirap ay manggaga-ling sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng national budget. (Juliet de Loza-Cudia)