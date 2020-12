P650 COVID test ‘niluluto’ na

Nilalakad na ng gobyerno na magkaroon ng mas mura at mabilis na coronavirus test sa bansa sa pagsasagawa ng pooled testing gamit ang laway.

Ayon kay presidential adviser for entrepreneurship Joey Concepcion, mas mapabibilis ang COVID-19 test dahil hindi na kailangan pang sumailalim sa RT-PCR ang mga sample sa mga tao na kukuhanan lang ng laway.

“Sa America ganyan na ang ginagawa nila, saliva-based kesa swab. Mas convenient sa mga tao, mas mabilis nang kaunti and mas mura kasi wala ka nang swabbers, extraction machine,” saad ni Concepcion sa TeleRadyo.

Aniya pa, kapag ito’y pinatupad na sa Pilipinas ay aabot na lang sa P650 ang inaasahang gagastusin ng mga Pinoy para sa testing.

“It’s important maski may vaccine na tayo tuloy pa rin ang testing because we will not be able to inoculate all Filipino people in 2021,” aniya pa.