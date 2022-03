P642M kita ng e-sabong pantustos sa libreng ospital

Binigyang-diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaking bagay para sa gobyerno ang nasa P642 koleksyon kada buwan mula sa kinikita sa operasyon ng online sabong para matustusan ang Universal Health Care (UHC) program.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa kanyang talumpati nang bumisita sa Leyte noong Huwebes para sa isang aktibidad sa nasabing lalawigan.

“E-sabong gives the government 642 million ang buwan. In one year, it gives the government billions,” sabi ng Pangulo.

Wala na aniyang pondo ang gobyerno dahil ginamit na para matugunan ang pandemyang dulot ng COVID-19 sa bansa kung kaya’t malaking bagay ang kinikita mula sa online sabong.

“We don’t have money, we’ve depleted our budget in addressing COVID. That’s 640 million a month. How many can be given medicine for that amount?” ayon kay Pangulong Duterte.

“I’ve fulfilled all the promises I made during my campaign, like Universal Health Care. Now when you go to the hospital, you don’t need to go to the pharmacy to buy medicines, you can get it there instead,” dagdag pa nito.

Bukod aniya sa UHC program ay magagamit din ang napakalaking kinikita mula sa online sabong para sa mga educational at infrastructure project ng gobyerno.

“The important thing is how we will provide sustenance for all of you. The government will always do what’s right. Healthcare, education, libre. I also promised improvements in infrastructure,” ayon pa kay Pangulong Duterte. (Prince Golez)