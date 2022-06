P623M gastos sa eleksiyon puro donasyon! Marcos ‘di bumunot sa bulsa

Hindi bumunot sa sariling bulsa si President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya sa katatapos na halalan.

Batay sa Statement of Contributions and Expenditures (SOCE) na inihain ng abogado ni Marcos sa Commission on Elections (Comelec), nakalagay na ‘P0.00’ ang kanyang ‘expenditures paid out of personal funds/resources.’

Nakasaad din doon na si Marcos ay nakatanggap ng cash contribution na nagkakahalaga ng P373.25 milyon, in-kind contributions mula sa partido political na nagkakahalaga ng P247.23 milyon, at in-kind contribution mula sa ibang pinanggalingan na nagkakahalaga ng P4.2 milyon o kabuuang P624.68 milyon.

Wala umanong tinanggap na cash contribution si Marcos mula sa partido politikal.

Umabot naman sa kabuuang P623.23 milyon ang nagastos ni Marcos mula sa mga natanggap na kontribusyon.

Ang gastusin na binayaran ng cash contribution ay nagkakahalaga ng P371.75 milyon, at ang pinaggamitan ng in-kind contributions ay nagkakahalaga ng P251.43 milyon. (Billy Begas)