P60M smuggled sigarilyo, nasabat ng BOC-MICP

Bilang commitment ng Bureau of Customs (BOC) sa kanilang mandato na bantayan ang border ng bansa, kinumpiska ng bureau, sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ng Manila International Container Port (MICP) ang 2x 40 containers na naglalaman ng may 2000 master cases ng smuggled cigarettes kamakailan.

Ang naturang shipments ay mula sa China at naka- consigned sa Green Nature Alliance Ventures Corp. at Atlantic Globe Movers Inc.

Una itong idineklara na naglalaman ng 1,134 karton ng Zhong Su brand pe stretch film at 74 pakete ng lowering device packing equipment.

Gayunman, sa isinagawang physical examination, natuklasang naglalaman ang mga ito ng 2000 master cases ng sigarilyo na may brands na Fortune, Mighty at Marvel.

Ang mga nakumpiskang items ay tinatayang may market value na P60 milyon.

Isang warrant of seizure and detention (WSD) ang inisyu laban sa shipment at nagsasagawa na ang mga awtoridad ng masusing imbestigasyon laban sa consignees para sa posibleng paghahain ng kasong paglabag sa Section 117 in relation to Section 1113 ng Republic Act (RA) No. 10863 o mas kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA), at iba pang kaugnay na National Tobacco Administration (NTA) at Bureau of Internal revenue (BIR) rules and regulations.

Tiniyak naman ng MICP na nananatili silang tapat at matatag sa kanilang anti-smuggling at border protection efforts sa ilalim ng pamumuno ni BOC Commissioner Rey Leonardo B. Guerrero.