P5M papremyo ng DOST sa mapipiling lady boss

Naghahanap ngayon ang Department of Science and Technology (DOST) ng limang kababaihan para pangunahan ang social and technology-based enterprises.

Makatatanggap umano ang mapipili ng DOST ng aabot sa P5 milyon bawat isa.

Ito ay matapos na maglunsad ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development (PCIEERD) ng ‘Women-Helping-Women: Innovating Social Enterprises (WHWise) program nitong Marso 1 at bubuksan ang kanilang mga panukala mula Hunyo 1-30.

“The WHWise program seeks to reduce gender biases by offering an exclusive program for women social entrepreneurs, so they will not compete with men for early-stage funding and assistance,” ayon kay PCIEERD executive director Enrico Paringit sa isang panayam ng Philippine News Agency (PNA).

Partikular na makikinabang sa programa ay ang women-led social enterprise na makatutulong o mag-organisa sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mapagkukunan ng kita, pangkabuhayan o livelihood opportunity, edukasyon, at mga negosyo na nangangailangan ng teknolohiya upang maayos na maisagawa ang kanilang operasyon.

Ayon kay Paringit, naobserbahan ng PCIEERD na ang mga negosyong panlipunan na pinangungunahan ng mga kababaihan ay umaayon para sa mga pangangailangan ng mga komunidad.

“So it has become the mission of this program to help these women succeed, so we can help feed more communities,”paliwanag pa ng PCIEERD executive director.

Gagawin ang call conference sa Abril at Mayo upang ipaliwanag ang mga requirement, benepisyo, at mechanics ng programa sa mga interesadong mga negosyanteng kababaihan o women entrepreneur. (Dolly Cabreza)