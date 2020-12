P5K ayuda ng DOLE sa higit 1M manggagawa

RP

Balak ng Department of Labor and Employment na makapagbigay ng P5,000 tulong pinansyal sa higit isang milyong manggagawa sa formal sector.

Ayon sa ahensya, nais nila itong gawin bago mapaso ang Bayanihan 2 sa Disyembre 19.

Saad ni DOLE Assistant Secretary Dominique Tutay, sa ngayon ay nakapagbigay na sila ng ayuda sa abot 350,000 manggagawa.

“Nasa 1.1 million na po ang applications for CAMP, nakapabigay na tayo sa about 350,000 workers,” lahad ni Tutay.

“Sa December 10 ang deadline para sa regional offices. So by December 10 baka maka-80% that would be good enough,” aniya pa.