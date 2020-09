P5B uubusin sa hotel ng mga COVID patient -Lorenzana

Naglaan ng P5 bilyon ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease para gawing quarantine facility ang mga hotel kung saan papatuluyin ang mga COVID-19 patient.

Sa pagdalo ni Defense Secretary at National Task Force on COVID-19 head Delfin Lorenzana sa meeting ng mga opisyal sa Caloocan City, sinabi nito na may nakatabing pondo para ibayad sa mga hotel na tatanggap ng COVID-19 positive.

Ayon kay Lorenzana, napagdesisyunan na umokupa ng hotel para sa mga asymptomatic dahil ang iba rito ay ayaw magpa-quarantine dahil wala namang sintomas ng virus, ngunit posible pa ring makahawa.

“Itong quarantine ng mga asymptomatic, naisipan ito ng task force dahil tuloy-tuloy yung pagtaas ng cases eh, so ang suspetsa namin sila yung nagkakalat ng virus,” lahad ni Lorenzana.

“Dito sa Bayanihan 2, mayroon kaming isiningit na funds P5 billion, para ‘yung mga asymptomatic na pwede nating tanggalin sa mga bahay nila, dalhin natin sa mga hotel,” aniya pa.

Saad pa ng kalihim, nais nilang humingi ng 50 percent na diskwento sa mga hotel lalo’t wala namang operasyon ang mga ito dahil sa pandemya.

“That will encourage people to come kasi komportable ang tirahan nila, meron silang TV, internet,” sambit pa ng task force head.(RP)