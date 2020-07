P5B sinoli ng SSS sa gobyerno

Isinoli na ng Social Security System (SSS) sa Bureau of Treasury (BTr) ang P5 bilyong pondo ng ahensya na hindi naipamahagi para sa Small Business Wage Subsidy Program (SBWS) ng gobyerno.

Sa idinaos na Laging Handa public hearing, ipinaliwanag ni SSS president at chief executive officer (CEO) Aurora Ignacio na hindi nila nagalaw ang pera dahil hindi kinuha ng ilang libong miyembro ng SSS ang kanilang SBWS subsidy kahit pinalawig pa nila ang pag-claim nito hanggang noong Hunyo 28.

Aniya, umabot lang sa 91% sa target nilang 3.4 milyong empleyado ng

mga maliliit na negosyo sa bansa ang nakakuha ng tig-P5,000 hanggang

P8,000 ayuda bawat isa.

Naibalik na sa BTr ang nasabing pondo upang magamit ng pamahalaan sa

iba pa nitong programa para sa maliliit na pagnenegosyo.

“This is not the agency’s money but an allocation from the national

government as part of its response to address the impact of the

coronavirus disease 2019 (Covid-19),” ani Ignacio.(Mia Billones)