P5B shabu sinunog sa Cavite

Tinatayang P5.36 bilyong halaga ng shabu, iba pang ilegal na droga, at mga drug paraphernalia ang winasak at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa waste management facility ng Trece Martires City, Cavite nitong Huwebes ng umaga.

Ang pagsusunog ay isinagawa dakong alas-nuwebe kahapon ng umaga sa Integrated Waste Management, Inc. (IWMI) sa Brgy. Aguado, Trece Martires City alinsunod sa guidelines ng kostudiya at disposisyon sa mga nakumpiskang ilegal na droga sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Dangerous Drug Board Resolution No. 1 Series of 2002. Hindi na sila kakailanganin bilang mga ebidensiya sa korte.

Sa nasabing hakbang, inilalagay ang mga ilegal na droga sa isang thermal decomposition o thermolysis na may 1,000 degrees centigrade na init upang masigurong tuluyan na silang mawasak.

Saksi sa nasabing pagsusunog ng shabu ang PDEA, Philippine National Police, Department of Justice, at Department of the Interior and Local Government.

Samantala, inamin naman ni PDEA Director General Wilkins Villanueva na nagkakaroon ng delay sa pagwasak ng mga nakukumpiskang ilegal na droga sa kanilang imbentaryo dahil sa nararanasang COVID-19 pandemic dahil sarado ang mga korte at nahihirapan silang magsagawa ng ocular inspection.

Base kasi sa kautusan ng RA 9165, kinakailangang mawasak na ang mga nakumpiskang ilegal na droga sa loob ng 72 oras matapos magsagawa ng ocular inspection.

“Actually, dapat at this time, dapat makakapag-destroy sana tayo ng 1.2 tons of shabu kaya lang ‘yung 500 kilos na nahuli natin sa pinakamalaking nahuli natin sa Zambales ay wala pang court order para ma-destroy,” paliwanag ni Villanueva.

“So, we still have about 1.5 tons pa ang nasa inventory natin na kailangan pa natin sunugin for the remaining of our administration pero we believe na madagdagan pa ito dahil marami pa tayo nasa pipeline na trabaho na lalaki pa talaga ito kaya talagang hangga’t maaari ay talagang nagsusumamo kami sa ating mga korte para mabigyan tayo ng order para ma-destroy ang mga natitira pa natin na nasa inventory,” pakiusap niya pa. (Gene Adsuara/Edwin Balasa)