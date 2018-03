P56 bilyong kinita sa turismo ng Boracay saan napunta?

Hinahanap ni Senador Joel Villanueva kung saan napunta ang bil­yong-bilyong halaga na kinita mula sa turismo ng Boracay Island noong isang taon.

Ipinaalala ng senador na nasa P56 bilyon ang kinita ng isla noong 2017 pero kinuwestiyon nito kung saan napunta o ginamit ang naturang halaga.

“Kada turista, nagbabayad ng 75 pesos para sa environmental fee. Ilan po ang turista natin, foreign and local, nu’ng 2017? Two million. All time high. That’s 2 million times 75 pesos – 150 million pesos. Saan po ba ginamit ‘yan? Ang impression po, siyempre, kung may ganyang bayarin, malinis ang Boracay,” diin ng senador.

Kasabay nito, binigyang-diin ni Villanueva ang pangangailangang maisalba ang turismo sa Boracay dahil kung maisasara ang isla ay nasa 19,000 na mga manggagawa ang mawawalan anya ng trabaho.

“Ayaw po nating mamatay ang turismo natin dito sa mahal na islang ito,” giit ni Villanueva.

Samantala, inihalintulad ni Senador Migz Zubiri sa Divisoria sa Maynila at Cartimar sa Pasay City ang sitwasyon ngayon ng Boracay Island dahil sa dami anya ng populasyon nito ay para kang pumapasok sa matataong shopping center sa Metro Manila.

“Para po kayong nasa Divisoria, at parang papunta kayo sa Cartimar,” sabi ni Zubiri matapos ang ginawang pag-inspeksyon ng mga senador sa Boracay kahapon.

“Metro Manila with a beach front property, and that is said. Boracay has clearly gone over its carrying capacity in terms of population and development, paglalarawan pa ni Zubiri sa isla.

Iginiit ni Zubiri na wake up call na itong nangyayari sa isla para aksyonan ng gobyerno ang problema. (Dang Samson-Garcia)