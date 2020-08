P550B ayuda sa gobyerno vs COVID

UMAKYAT na sa US$10.9 bilyon o P550 bilyon ang tinanggap na tulong ng administrasyong Duterte mula sa mga organisasyong tulad ng Asian Development Bank, World Bank, at iba pang mga bansa para tugunan ang mga hamon na dala ng COVID-19 pandemic sa bansa.

Ayon sa National Economic and Development Authority, ang official development assistance galing sa ibang mga bansa at organisasyon para sa COVID-19 ay binubuo ng 16 loans at 3 grants o ayuda na hindi na kailangang bayaran.

Sabi ni NEDA officer in charge Karl Kendrick Chua, ang mga ODA loans at grants ay tutulong para suportahan ang mga tao at magkaroon ng pangtustos sa mga gastusin ngayon taon at sa 2021.

Ang mga tinanggap na ODA ngayong taon para sa COVID-19 ay lampas pa sa kalahati ng kabuuang ODA ng bansa nung katapusan ng 2019 na nasa $21.6 bilyon o P1.08 trilyon na binubuo ng 84 na utang na nagkakahalagang $19.98 bilyon at 268 na ayuda o grants na nagkakahalagang $1.6 bilyon o P82 bilyon. (Eileen Mencias)