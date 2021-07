P50K premyo kapag na-KO si Pacquiao

KAHIT manok ni Freddie Roach si Pinoy-ring icon Manny Pacquiao, pumupusta rin ito sa makakatunggali ng senador.

Sinabi kasi ng 61-anyos na trainer na sinumang ka-sparring nito ang makaka-knock out sa 42-anyos na boksingero ay bibigyan niya ng $1, 000 o P50K.

“Manny doesn’t know that I’ve always kept it a secret but every sparring partner I hire, I say, ‘You knock him down, I give you a thousand bucks,” lantarang pagbubunyag ni legendary coach Freddie.

Sa ngayon ay patuloy na naghahanda si fighting senator Manny sa Wild Card Gym para sa nalalapit na bakbakan nito kontra Errol Spence Jr. sa Agosto 21. (Aivan Episcope)