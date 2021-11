P50B pabahay budget sinulong ng kongresista

Matapos maalarma sa mababang budget na inilaan sa pabahay, isinulong ni San Jose Del Monte City Rep. Florida “Rida” P. Robes ang pagpasa sa panukalang paglalaan ng P50 bilyon na makakalutas sa lumalalang kakulangan sa proyektong pabahay sa buong bansa.

Sa pagsasalita sa Habitat for Humanity Philippines Housing Summit kamakailan, sinabi ni Robes na isusulong niya ang agarang pag-apruba sa pinagsamang panukalang batas na magkakaloob sa pagpapaunlad, produksiyon at paglalaan ng pondo sa proyektong pabahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng P50 bilyon budget kada taon para sa konstruksiyon ng pabahay sa buong bansa.

Dagdag ni Robes, na Vice Chairperson ng House Committee on Housing and Urban Development, nasa proseso na ng komite ang pagsasa-pinal sa pinagsamang panukalang batas na lilikha ng P50 bilyon na taunang pondo na kilala bilang National Housing Development and Production Fund.

Ang pondo aniyang ito ay para lamang sa pagtugon sa halaga ng pagtatayo ng pabahay na ipatutupad sa loob ng 20-taon kapag epektibo na ang batas.

“The consolidated bill will allot P50 billion as initial seed money for the financing of public housing, resettlement program, government employees housing, subsidy for informal settlers, amortization support, housing program for calamity victims, among others. It’s already in the final stages before the committee approves the final version of the proposed measure and we will work to have it approved before the current session adjourns,” pahayag ni Robes.

Itinulak ito ni Robes matapos aprubahan ng Kamara ang House Resolution 1677 na nagdeklara ng krisis sa pabahay mula sa ulat ng pamahalaan na kailangan ng kabuuang 6,796,910 unit ng pabahay sa buong bansa.

Giit ni Robes, kung walang wastong panghihimasok na gagawin para malutas ang problema sa pabahay, lolobo pa sa 22 milyong units ang kakulangan dito pagsapit ng 2040 dahil aabot lamang sa .74% ang inilalaang budget para tugunan ang kakulangan nito.

Dahil sa maliit na budget, hindi umano nakapagtataka kung aabot lang sa 777,879 housing unit ang maitatayo ng pamahalaan at pribadong sektor mula Hulyo, 2016 hanggang Hunyo ng taong 2020.

“With such budget, it is estimated that the government can only build around 2,000 out of some 1.8 million homes it plans to build for informal settlers by 2022. This was confirmed by National Housing Authority (NHA) chief Marcelino Escalada Jr. himself in a recent budget hearing. This is very alarming indeed and Congress should step in to reverse this to ensure that every Filipino family, especially the underprivileged, will have a decent house they can call their home,” giit ni Robes.