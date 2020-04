P500M project ni Villafuerte pinag-initan ni Ungab

Inirekomenda ni Davao City Rep. Isidro Ungab kay Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang P500 milyong alokasyon para sa pagpapagawa ng bagong kapitolyo ng Camarines Sur, sa pondong ipapamahagi sa mga local government unit.

Ginawa ni Ungab ang panawagan matapos na aprobahan ni Pangulong Duterte ang pagkakaloob ng assistance sa mga LGU sa ilalim ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan Act of 2020.

Ang pondong ipapamahagi sa mga LGU ay huhugutin sa P30.824 bilyong halaga ng infrastructure project na klinasipika ng Department of Budget and Management na “for later release.”

Wala pang nilalabas na listahan ang DBM kung saan huhugutin ang pondong ito kaya nirekomenda ni Ungab, dating chairman ng House Committee on Appropriations, na gamitin ang mga alokasyon na isiningit lamang sa bicameral conference committee meeting.

“DBM can easily identify projects that were not included at the National Expenditure Program (NEP), House or Senate version but appeared only at the bicam level,” ani ni Ungab.

Inihalimbawa ni Unga ang P500 milyong New Camarines Sur Provincial Capitol Project sa mga infra project na maaaring ilipat para sa magamit ng mga LGU sa kanilang anti-COVID program.

Ang pagpapagawa ng bagong kapitolyo ng Camarines Sur ay proyekto ni Deputy Speaker for Finance Luis Raymond “Lray” Villafuerte.

“If I may suggest, that iconic provincial capitol building worth P500 million for Camarines Sur… can be realigned for measures to fight COVID-19 rather than being items for later release only,” saad ni Ungab.

Si Villafuerte ay kilalang kaalyado ni House Speaker Alan Peter Cayetano. (JC Cahinhinan)