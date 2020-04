P500M pork ng bata ni Alan katayin

Inginuso ni Davao City Rep. Isidro Ungab ang P500 milyong insertion ni Deputy Speaker for Finance Luis Raymond “LRay” Villafuerte sa 2020 national budget na marapat lamang ipagamit sa mga local government unit na nangangailangan ng pondo kontra sa COVID-19.

Ayon kay Ungab, dating chairman ng House Committee on Appropriations na pinatalsik ni Speaker Alan Peter Cayetano, ang P500 milyong alokasyon para sa pagpapagawa ng bagong kapitolyo ng Camarines Sur ay klinasipika ng Department of Budget and Management na “for later release.”

Ginawa ng Davao solon ang panawagan matapos na aprobahan ni Pangulong Duterte ang pagkakaloob ng assistance sa mga LGU sa ilalim ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan Act of 2020.

Ang pondong ipapamahagi sa mga LGU ay huhugutin sa P30.824 bilyong halaga ng infrastructure project na klinasipika ng Department of Budget and Management na “for later release.”

Wala pang nilalabas na listahan ang DBM kung saan huhugutin ang pondong ito kaya nirekomenda ni Ungab na kunin ito sa insertion o pork barrel fund ng mga mambabatas na inipit ni Pangulong Duterte.

“If I may suggest, that iconic provincial capitol building worth P500 million for Camarines Sur… can be realigned for measures to fight COVID-19 rather than being items for later release only,” saad ni Ungab.

Noong nakaraang Marso ay isiniwalat ni Mindoro Oriental Rep. Salvador “Doy” Leachon na ang ipapagawang bagong provincial capitol sa Pili, Camarines Sur ay popondohan ng insertion ni Villafuerte. Bahagi umano ito ng P10 bilyong pork ni Villafuerte.

Itinanggi na ni Villafuerte ang alegasyon ni Leachon.

“First, he said I had P10 billion worth of pork-barrel projects. Now he is saying P6 billion worth of projects. Probably he’ll say P8 billion or P4 billion tomorrow, just to have something preposterous to say against me,” ani Villafuerte na kilalang kaalyado ni Speaker Cayetano.